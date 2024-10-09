جمال الغندور: "إبراهيم نور الدين عدل كفة التحكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أشاد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية الأسبق، بدور إبراهيم نور الدين المدير الفني الحالي في اللجنة، مشيرا إلى أنه "عدل كفة التحكيم".

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "من سيقيم عمل الحكام أو رئيس لجنة الحكام؟، لدينا 38 مباراة، شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة، ولكن في كأس مصر منذ تولي إبراهيم نور الدين منصبه نجح وعدل كفة التحكيم".

وأضاف: "لماذا يتم الاستغراب حينما يأتي شخص جديد لديه حماس وعمل، الشخص المطلوب لرئاسة لجنة الحكام يجب أن يكون لديه خلفية والخبرات تأتي من الملعب، والأجنبي ليس لديه وجهة النظر الصحيحة".

وأتم تصريحاته:"إبراهيم نور الدين لا يمكنه العمل وحده والمطلوب في رئيس لجنة الحكام أن يكون لديه شخصية والسن ليس عاملا، عصام عبد الفتاح تولى المنصب 7 سنوات، وكان أصغر شخص فينا وهذا أكثر توقيت عملت فيه".

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