"تم استغلاله".. عدلي القيعي يتحدث عن أزمة قندوسي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي، عن أزمة أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول المعار إلى سيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أنه قد يكون تعرض لضغوطات للإدلاء بتصريحاته.

وقرر النادي الأهلي عرض قندوسي للبيع، بعدما قال اللاعب، إن بلعيد كان قريبا من الأهلي، لكن بشرط أن يكون معه وكيل آخر".

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم يتدخل أي وكيل في صفقة قندوسي، وإذا حدث ذلك لماذا انتظر لمدة عامين؟، قندوسي لاعب صاحب خلق ولكن تم استغلاله ونصحه البعض بهذا التصرف لإجبار الأهلي للاستغناء عنه".

وأضاف: "قرار إعادة هيكلة لجنة التعاقدات كان متفق عليه في وقت سابق، وأمير توفيق تم ترقيته ومنحه راتب أعلى، وأتمنى منح علي معلول الجنسية المصرية والاستفادة منه كلاعب محلي. هناك بعض الشركات عرضت إتمام هذا الأمر في ظل توفير الشروط المطلوبة".

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