شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يعود إلى مصر لتسوية مستحقاته وبحث استمراره مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يعود التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن نادى الإسماعيلى، إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاجتماع مع مجلس إدارة الإسماعيلى لحل أزمة المستحقات.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لدفع بعض مستحقات اللاعب التونسى وإقناعه بالاستمرار داخل قلعة الدراويش بعد إيقاف قيد الإسماعيلى وحرمانه من ضم لاعبين جدد.

وقدم محامى حمدى النقاز شكوى فى إدارة الإسماعيلى يطالب بمستحقاته المتأخرة التى تصل لـ250 ألف دولار، لمحاولة دفع مستحقات الزمالك وحل مشكلة إيقافه التى أقرها الاتحاد الدولى "فيفا".

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، فريق طلائع الجيش مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى حمد إبراهيم لرفع اللياقة البدنية للاعبين من أجل أن يكونوا على أتم الاستعداد لبطولة الدورى، والبداية بشكل قوى حتى لا يتعرض لخطر الهبوط كما حصل المواسم الثلاثة الماضية.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.