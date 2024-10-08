مران الزمالك.. فقرة بدنية خاصة لـ شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.



وأدى "شيكابالا" تدريبات بالركض حول الملعب بجانب أداء الفقرات البدنية في مران اليوم، ولم يشارك في التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران فريق الزمالك.



الزمالك يركز على التسديدات في مرانه

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للتدريب على التسديدات في ختام مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي وجيفرسون كوستا تدريبات بالتسديد على مرمى الحارس محمود الشناوي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباتر