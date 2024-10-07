مدة غياب فيران توريس عن برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فيران توريس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

وكشف برشلونة عن أن اللاعب خضع للعديد من الفحوصات الطبية، والتي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الإسباني عن مدة غياب اللاعب، لكن إذاعة "راديو كتالونيا" أشارت إلى أن فيران توريس سيغيب عن برشلونة لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 أسابيع.

وأوضحت أن توريس سيغيب لمدة شهرين وسيعود بذلك في بداية ديسمبر القادم في ضربة قوية للغاية بالنسبة للمدرب، هانز فليك.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على نظيره ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت بالأمس الأحد.