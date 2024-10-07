اخبار الرياضه

مدة غياب فيران توريس عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فيران توريس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات للموسم الجاري 2024/2025.

وكشف برشلونة عن أن اللاعب خضع للعديد من الفحوصات الطبية، والتي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الإسباني عن مدة غياب اللاعب، لكن إذاعة "راديو كتالونيا" أشارت إلى أن فيران توريس سيغيب عن برشلونة لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 أسابيع.

وأوضحت أن توريس سيغيب لمدة شهرين وسيعود بذلك في بداية ديسمبر القادم في ضربة قوية للغاية بالنسبة للمدرب، هانز فليك.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على نظيره ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت بالأمس الأحد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا