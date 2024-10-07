شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الزمالك والمصري قبل قرعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب ناديي الزمالك والمصري قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها ظهر اليوم الاثنين، بعد تأهل الفريقين إلى هذا الدور، ومن المحتمل أن يقع المصري والزمالك في مجموعة واحدة، نظراً لاختلاف تصنيف الفريقين.

وتقام ظهر اليوم الاثنين، قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بالقاهرة، ووفقًا لتصنيف "كاف" للأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، حددت لجنة المسابقات أربعة مستويات للفرق الستة عشر المتأهلة.

وضم المستوى الأول أندية الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري، بينما ضم المستوى الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي ، وضم المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي ، فيما ضم المستوى الرابع ناديي لواندا سول واف سي برافوز الأنجوليين وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وتأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات، بعد الفوز في الدور التمهيدي الثاني على الشرطة الكيني بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا، و2-1 في لقاء العودة الذي أقيم بالقاهرة.

بينما تأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطي الهلال الليبي في دور الـ 32، بركلات الترجيح، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة، حيث فاز الهلال الليبي في اللقاء الأول بنتيجة 3-2، وفاز المصري في اللقاء الثاني بنفس النتيجة.

ويحمل نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عن النسخة الماضية بقاعدة فارق الهدف خارج الأرض، حيث خسر الزمالك في مباراة الذهاب بالكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف في المغرب، قبل أن يفوز بهدف نظيف في اللقاء الثاني بالقاهرة.