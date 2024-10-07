شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف ضم لاعب فلسطيني في الصيف قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف الصفقات مجددا، من أجل إبرام صفقة جديدة على الأقل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، حيث أعاد المسئولين في النادي ملف التعاقد مع لاعب فلسطيني لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري، بعدما أظهرت مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة أمام الزمالك، حاجة الفريق الأحمر إلى التعاقد مع لاعبين جدد.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع أداء لاعبي الخط الأمامي، بخلاف وجود نقص في مركز الجناح، لاسيما بعد رحيل الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، إلى ناديي قطر القطري والنجم الساحلي التونسي على الترتيب، ولا يوجد أجنحة بخلاف الرباعي بيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ورضا سليم.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن التعاقد مع لاعب فلسطيني سيكون الحل المثالي، لاسيما مع عدم اقتناع السويسري مارسيل كولر بأيا من اللاعبين المحليين الذين تم عرضهم عليه من أجل تدعيم الفريق الأحمر، حيث يسابق مسئولو النادي الزمن من أجل التعاقد مع جناح فلسطيني يتم قيده كلاعب محلي.

وتتم المفاضلة بين أكثر من لاعب فلسطيني يجيد اللعب في الخط الأمامي سواء رأس الحربة أو الجناح، ولعل أبرزهم الثنائي يوسف ساليتش وعدي الدباغ، ولكن إدارة الكرة لم تحسم الملف وتحاول البحث عن لاعب بمميزات خاصة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

فى سياق أخر، يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته في الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري في الامارات بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

ويرغب كولر في تخطى عقبة سيراميكا والصعود للمباراة النهائية لبطولة السوبر للتتويج باللقب ومصالحة جماهير الاهلى الغاضبة من فقدان لقب السوبر الافريقى لصالح الزمالك بركلات الترجيح.



تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.