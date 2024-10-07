شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مواليد 2008 يلتقي الكويت اليوم بالدورة الودية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض اليوم منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس مباراته الودية الأولي أمام الكويت ضمن الدورة الودية بالإسكندرية في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا.

ويشارك في الدورة منتخبات الكويت وروسيا 2007 و2008، وتقام في الفترة من 7 حتي 13 أكتوبر الجاري .

وطلب أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، تقارير جديدة عن منتخبات شمال أفريقيا قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا والتى تقام فى المغرب نوفمبر المقبل.

وكان منتخب الناشئين فاز بدورة شمال أفريقيا الودية التى أقيمت قبل شهرين، ويرغب الكاس فى الحصول على تقارير جديدة قبل التصفيات الأفريقية فى نوفمبر المقبل.