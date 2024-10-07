شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة المصري والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تقام ظهر اليوم الاثنين، قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بالقاهرة، ووفقًا لتصنيف "كاف" للأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، حددت لجنة المسابقات أربعة مستويات للفرق الستة عشر المتأهلة.

وضم المستوى الأول أندية الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري، بينما ضم المستوى الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي ، وضم المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي ، فيما ضم المستوى الرابع ناديي لواندا سول واف سي برافوز الأنجوليين وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

تأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطي الهلال الليبي في دور الـ 32، بركلات الترجيح، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة، حيث فاز الهلال الليبي في اللقاء الأول بنتيجة 3-2، وفاز المصري في اللقاء الثاني بنفس النتيجة.