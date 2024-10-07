فرج عمران: نصر أبو الحسن لم يتقدم باستقالته.. وهذه حقيقة رحيل شوقي غريب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي عن أسباب عدم الاتفاق مع الثنائي شوقي غريب وحلمي طولان على القيادة الفنية لـ الدراويش، مشيرا إلى أن نصر أبو الحسن رئيس النادي لم يتقدم باستقالته.

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وقال فرج عمران، في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، في برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "الإسماعيلي بدأ المران الأول تحت قيادة حمد إبراهيم، ونسعى لفك القيد خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "علي أبو جريشة واللجنة الفنية اعتذروا عن الاستمرار مع الإسماعيلي، واتفقنا علي تواجد حلمي طولان عل رأس القيادة الفنية للفريق بعد التصويت ولكن حدث خلاف في وجهات النظر".

وأكمل: "أنا حزين علي ما حدث ونتعرض لهجوم شديد من الجماهير بسبب ذلك".

وأردف: "بشأن شوقي غريب الصدمة الكبري، بعد أن أتممنا اتفاقنا معه، على الرغم من اعتراض نصر أبو الحسن ولكنه انصاع لرغبة الجميع وحضر شوقي غريب، ولكن التصويت في مجلس الإسماعيلي كان 4 مقابل 4" ونصر ابو الحسن حسمها".

وأكمل: "تلك التجربة كانت مريرة لأنهما مدربين متميزين ، ولكن في النهاية جاء حمد إبراهيم وسنقدم له كل الدعم ونرغب في أن يكون محسن صالح جديد.

واختتم: "نصر ابو الحسن لم يتقدم باستقالته من مجلس الإسماعيلي، ولم يحدث ذلك أبدًا".