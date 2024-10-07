شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث إعادة محمد ياسر المحترف فى التشيك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير خارج الصندوق بشأن تدعيم خط الهجوم، خاصة مع وجود رغبة في التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تم طرح اسم محمد ياسر لاعب الفريق المحترف في التشيك.

ويرغب الأهلي في إعادة محمد ياسر وقطع إعارته إلى التشيك، خاصة مع عدم قناعة مارسيل كولر بأي لاعب محلي في الدوري المصري، بخلاف تمسك الأندية بلاعبيها المطلوبين، بخلاف مغالاتها المالية نظير التخلي عن هؤلاء اللاعبين.

وكان هناك أكثر من مهاجم محلي مرشح لتدعيم الأهلي مثل أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي وأحمد عاطف لاعب مودرن سبورت، ولكن تمسك تلك الأندية ببقاء لاعبيها قد يصعب مهمة الأهلي في التعاقد مع مهاجم محلي.

وتحفظ كولر على ضم مهاجم محلي من الموجودين في الدوري المصري لعدم قناعته بقدراتهم الفنية ورفض أنديهم التخلي عنهم، وقد تدفع إدارة الأهلي لاتخاذ قرار عودة محمد ياسر، خاصة بعد اكتساب الخبرات اللازمة وتطور اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة لخط الهجوم.

ويعاني الأهلي من عجز في مركز المهاجم مع وجود ثنائي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، هما وسام أبو علي ومحمود كهربا، ومعهما المهاجم الشاب سمير محمد، والذي يحتاج إلى الخبرات.