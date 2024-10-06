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مصدر يكشف موقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر لموقع الخليج 365، إن النجم المصري محمد صلاح، لم يتلق أي عرض حتى الآن من نادي الإنجليزي وذلك لتجديد العقد.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2025.

وحصل صلاح بعد تجديد العقد في صيف عام 2022 على الراتب الأعلى بالفريق المقدر بـ 350 ألف إسترليني، وفقا لتقارير الصحف الإنجليزية

وسبق أن ذكر موقع ذا أثليتك الشهير أن إدارة ليفربول الإنجليزي تعمل على إنهاء التجديد لثلاثي الفريق، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأرنولد، قبل فترة الانتقالات الشتوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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