"زامل صلاح".. موعد وصول لاعب ليفربول السابق للانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الإنجليزي أوفاي ايجاريا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ من العمر أوفاي إيجاريا 24 عاما، ويمتلك الجنسية النيجيرية والإنجليزية، ولعب من قبل في صفوف ليفربول الإنجليزي ورحل منه موسم 2021، وزامل خلالها النجم المصري محمد صلاح.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب الإنجليزي، سوف يصل القاهرة خلال 48 ساعة، للخضوع للكشف الطبي، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الذي طلب ضمه.

وأوضح المصدر، أن اللاعب سوف يخضع للاختبار في الملعب تحت أنظار، جوزيه جوميز، خاصة وأنه بعيد عن الملاعب منذ فترة، حيث لم يلتحق بأي نادي منذ شهر يناير الماضي، حين رحل عن صفوف ريدينج الإنجليزي.

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