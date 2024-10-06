مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع مرموش

ياسر رشاد - القاهرة - بات مانشستر يونايتد، ليفربول وآرسنال من بين الأندية التي اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم أينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، في الوقت الحالي.

مرموش قدم بداية رائعة لهذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في خمس مباريات فقط في الدوري الألماني، وسبعة أهداف في ثماني مباريات في جميع المسابقات.

مصادر قريبة من وضع اللاعب أكدت لموقع "CaughtOffside" أن مرموش كان على رادار أندية مثل ليفربول وآرسنال منذ فترة، بينما قد يكون مانشستر يونايتد، وست هام، ونوتنغهام فورست من بين الأندية التي تراقب تطوراته.

مانشستر يونايتد ووست هام قد يبدآن في تكثيف اهتمامهما بمرموش مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث يُفهم أن أينتراخت قد يكون منفتحًا على تقييم العروض إذا كانت في حدود 30 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

انتقال عمر مرموش: هل سينتقل إلى الدوري الإنجليزي؟

مرموش يبدو موهبة مثيرة، وسيكون من المثير متابعة ما إذا كان سينتقل إلى الدوري الإنجليزي في المرحلة القادمة من مسيرته.

اهتمام مانشستر يونايتد قد يُثير القلق لبعض مهاجميه الحاليين مثل راسموس هويلوند وجوشوا زيركزي، الذين لم يقدموا المستوى المطلوب حتى الآن. قد يكون مرموش مرشحًا ليحل محلهما، خصوصًا مع ظهور بعض المخاوف بشأن أداء زيركزي تحت قيادة إريك تين هاغ.

من غير الواضح ما إذا كان آرسنال وليفربول بحاجة إلى مهاجمين جدد، لكن مرموش قد يكون خيارًا جيدًا لتعزيز القوة الهجومية لكلا الفريقين.