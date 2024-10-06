ميركاتو استثنائي لفرق مونديال 2025 الفيفا لأندية كأس العالم لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على فتح سوق انتقالات اللاعبين، بصورة مؤقتة، لتسمح للاعبين بالمشاركة في بطولة مونديال كأس العالم للأندية، المقررة إقامتها في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، في الصيف عام 2025م، وتحديداً في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين.

وقرر اتحاد «فيفا» فتح نافذة انتقالات جديدة تبدأ من 1 وحتى 10 يونيو 2025، وذلك من أجل تشجيع الأندية على حسم صفقات، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، بمشاركة الأهلي ضمن 32 فريقا آخر، في أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا.

وتفتح هذه الخطوة الأولى من نوعها، الباب للاعبين، الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، لتوقيع عقود مبكرة كلاعبين أحرار، لواحد من 32 فريقا يشاركون في البطولة الكبرى، التي ستقام منافساتها على 12 ملعباً.

وبالتالي يمكن استبدال أي لاعب من قائمة الفريق حتى يوم انطلاق صافرة البطولة في 15 يونيو 2025.

ومن أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في تلك الفترة، وسيكونون محط أنظار الأندية المشاركة في مونديال الأندية: "محمد صلاح نجم ليفربول، وزميليه ترينت ألكساندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل، والكوري الجنوبي سون هيونج قائد توتنهام الإنجليزي.

ووافق مجلس إدارة اتحاد "فيفا" على فتح سوق انتقالات استثنائية، بحيث تمنح الاتحادات الأعضاء به فرصة فتح الميركاتو، بين الأول والعاشر من شهر يونيو 2025، ولا يمكن للاعبين أن يمثلوا فريقين مختلفين خلال البطولة المنتظرة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأندية، فإن تعديلات "فيفا" ستسمح للاعبين بالانتقال إلى فريق جديد، منذ منتصف يونيو، قبل النهاية الرسمية لعقودهم، ليشاركوا في البطولة التي ما زالت تعد جزءاً من الموسم.

ومن النجوم المفترض وجودهم في كأس العالم للأندية، وتنتهي عقودهم بنهاية يونيو المقبل: كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ، وزميله جوشوا كيميتش.