الامارات | مهرة «غودولفين» «إيمرسيف» تطلب لقب «دارلي السيبياديس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب المهرة غير المهزومة «إيمرسيف» المملوكة لفريق «غودولفين» انتصارها الثالث على التوالي، والثاني لها في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، حين تنشد، اليوم، لقب سباق «دارلي السيبياديس ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1700 متر، ويجري على مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير.

وتسعى «إيمرسيف» لترسيخ مكانتها كأفضل مهرات عمر السنتين في أميركا، عقب نجاحها نهاية أغسطس الماضي على مضمار «ساراتوغا»، وفي مشاركتها الثانية في عالم السباقات في الفوز بسباق «سبين أواي ستيكس» وحصد أول انتصاراتها على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وكشفت «إيمرسيف» المنحدرة من نسل الفحل «نايكويست» بإشراف المدرب براد كوكس، عن سلالتها الرفيعة، وقدراتها الاندفاعية في عالم السباقات، بعد أن استهلت مسيرتها يوليو الماضي بانتزاع فوزٍ مستحق بفارق الطولين عن أقرب منافساتها في سباق للخيول المبتدئة، جرى على مضمار «ساراتوغا».

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» في أميركا، مايكل باناهان، على حظوظ المهرة «إيمرسيف» في مهمتها الجديدة، بقوله في تصريحات صحافية: «متحمسون للغاية مع (إيمرسيف) لمحاولة إكمال انتصارين متتاليين في سباقات الفئة الأولى، والمدرب كوكس مسرور جداً من تدريباتها الأخيرة منذ فوزها في سباق (سبين أواي) أغسطس الماضي».

وأضاف: «واثقون بأنها ستقدم عرضاً كبيراً، والتأهل للمشاركة في سباق (بريدرز كب) وتعزيز مكانتها كأفضل مهرة في عمر السنتين في أميركا».