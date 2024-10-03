"بفارق 5 أيام".. إندريك يحطم رقم أسطورة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح اللاعب البرازيلي الشاب إندريك لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم النجم الإسباني راؤول جونزاليس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يبدأ في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عاماً و73 يوماً، متخطياً راؤول جونزاليس لاعب الميرينجي السابق ، الذي شارك كأساسي مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عاماً و78 يوماً.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره ليل حالياً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يشارك فيها إندريك بشكل أساسي مع الملكي، منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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