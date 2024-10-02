تشكيل أستون فيلا لمواجهة ايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25.

وتنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا على ستاد «فيلا بارك»، اليوم الأربعاء، وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ضد البايرن في دوري أبطال اوروبا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا- دييجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

خط الوسط: جادي فيلوجين- أمادو أونانا- يوري تيليمانس- جاكوب رامزي.

خط الهجوم: مورجان روجرز.