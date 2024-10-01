شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم كاليفورنيا الأمريكى فى تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره كاليفورينا الأمريكى بنتيجة 41-23 ، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس.

ويخوض فريق يد الزمالك مباراة ثانية الخميس المقبل، فى إطار ختام تحديد المراكز أمام تاوباتي البرازيلي.

ونجح الزمالك فى الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 أمس الأول الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.



