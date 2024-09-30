شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحرز 72 هدفا فى مشوار التأهل لنصف نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى التأهل لنصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل، كأفضل فريق مركز ثانٍ بمجموعته، بالرغم من الخسارة أمام برشلونة أمس 31-23 وذلك بعد الفوز على سيدنى الأسترالى 49-15 فى ضربة البداية.

وأحرز فريق النادى الأهلى فى مشوار التأهل لنصف نهائى كأس العالم 72 هدفاً من 103 تصويبات، ويتقاسم أحمد عادل وعمر سامى لقب هداف الفريق بـ11 هدفا لكل منهما.

وتصدى عبد الرحمن طه حارس الأهلى إلى 14 تصويبة من أصل 24 ، بينما تصدى زميله عبد الرحمن حميد إلى 10 كرات من أصل 31 .

ويلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره ماجدبيرج فى تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء فى إطار نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر وتختتم الخميس المقبل.

بينما يتقى فريق برشلونة مع نظيره فيزبرم المجرى المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع فى نفس الدور، حيث تأهل فريق المجر غلى نصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.