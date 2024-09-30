موعد مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة منافسه الوصل الإماراتي، في صدام شرس يجمعهما ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا في نسختها الجديدة.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي السعودي قد استهل مشواره بفوز على برسيبوليس الإيراني بهدف دون رد، كما فاز الوصل بالنتيجة ذاتها على حساب باختاكور الأوزبكستاني.

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والوصل عبر فضائية bein sports AFC HD، والتي أسندت مهمة التعليق علي المباراة للمعلق التونسي عصام الشوالي.

وتلعب بطولة دوري أبطال آسيا (النخبة) الجديدة بطريقة مختلفة، إذ تم تقسيم الـ24 فريق المشاركين في مرحلة الدوري، إلى مجموعتي شرق وغرب تضم كل منهما 12 نادي.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة ثماني فرق فقط مكونين دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب.

الجدير بالذكر، أن كل فريق سيخوض 8 مباريات فقط بمرحلة المجموعة الجارية الأن، بواقع 4 مباريات داخل الأرض ومثلهم خارج الأرض.