ملف رياضة الخليج 365.. اقتراب رحيل صلاح.. تصريحات مجدي عبد الغني.. ومرموش يقهر هاري كين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها تقارير تشير إلى اقتراب رحيل صلاح، وتصريحات مجدي عبد الغني، ومرموش يقهر هاري كين.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"براتب فلكي".. تقرير يكشف اقتراب رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف تقرير عن اقتراب النجم المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح، من الرحيل عن ناديه بعد نهاية الموسم الجاري 2024/2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عمر مرموش يقهر هاري كين في مباراة واحدة بالدوري الألماني

حطم المصري عمر مرموش أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هذا الموسم بالدوري الألماني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هقدم بلاغ وأنا معرفش أروح البساتين لوحدي.. تعليق مجدي عبد الغني على أزمة سحر مؤمن زكريا

قال الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني، أنه فوجيء بأن الجميع يتواصل مع مؤمن زكريا وعائلته للحديث عن موضوع السحر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول رد من محمود الخطيب بعد خسارة الأهلي كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أول رد فعل من رئيس مجلس إدارة ناديهم، محمود الخطيب بعد خسارة فريقه لكأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مايكل بالاك يواعد صديقة ابنه المتوفي.. ما القصة؟ (صور)

وجد أسطورة منتخب ألمانيا، مايكل بالاك، صداقة جديدة مع عارضة الأزياء صوفيا شنايدرهان صاحبة الـ21 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"متضايق من لاعيبة الأهلي وأمي دخلت عمليات".. عندما تحدث مؤمن زكريا عن مرضه لأول مرة (فيديو)

تصدر لاعب الأهلي والزمالك السابق، مؤمن زكريا، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بسبب أنباء تشير إلى العثور على سخر له في المقابر، مما تسبب في مرضه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بسبب ولاعات".. إيقاف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

قرر حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو إيقاف المباراة بسبب أعمال شغب من جماهير الأتلتي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسين لبيب: الزمالك قابل الأهلي 3 مرات فزنا مرتين.. ونتمنى مواجهة ريال مدريد

تحدث رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، عن تمنياته بمواجهة ريال مدريد في مباراة بين بطل السوبر الأفريقي والأوروبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عضو الزمالك يوضح حقيقة خصم مبلغ 200 ألف دولار من مكافأة السوبر

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة خصم مبلغ مالى من مكافأة تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر الإفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل مؤمن زكريا.. مفاجآت صادمة لنجوم الكرة مع الأعمال والسحر

زعّم البعض يوم أمس الأحد العثور على أحد أعمال السحر ضد اللاعب مؤمن زكريا في مقابر خاصة تابعة للاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا