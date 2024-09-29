فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال في تمام العاشرة من مساء الليلة، والتي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

ويبحث لاعبي ريال مدريد عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الليلة، حيث يرغبون في منافسة برشلونة، خاصة بعد السقوط أمام أوساسونا برباعية مقابل هدفين، بالأمس السبت.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو

قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خوض المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميلياتو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أورلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.