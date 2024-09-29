راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إيريك تين هاج، التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.