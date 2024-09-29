تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، عن تشكيل السبيرز لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: جويليلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديستني أودوجي.

وسط الملعب: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، ديان كلوسوفسكي.

في الهجوم: برينان جونسون، دومينيك سولانكي، تيمو فيرنر.

قبل المباراة، تعرض توتنهام لصدمة بإصابة قائد الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي خرج من قائمة الفريق لمباراة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، وفقًا لتصريحات خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

تأتي هذه المواجهة في وقت يمر فيه توتنهام بموقف صعب، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.

و يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين موقعهما في الترتيب خلال هذه الجولة المهمة.

