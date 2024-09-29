بطولة ألمانيا: تقييم إصابة كاين "إيجابي" بحسب بايرن

الرياص - اسماء السيد - برلين : قال بايرن ميونيخ الألماني إن الفحوصات التي أجريت على كاحل مهاجمه الدولي الإنكليزي هاري كاين أظهرت "تطورا إيجابيا" صباح الأحد قبل مواجهة أستون فيلا الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وخرج كاين من الملعب قبل أربع دقائق من نهاية المباراة التي جمعته بباير ليفركوزن حامل اللقب (1 1) السبت.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي لديه تاريخ حافل من إصابات الكاحل، وهو يمسك بساقه بعد اصطدامه مع المغربي أمين عدلي لاعب ليفركوزن.

وقال بايرن في بيان إنّ كاين "تعرض لضربة مؤلمة في الكاحل"، لكنه أضاف أن "الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي الأحد أظهرت تطورا إيجابيا".

وتابع البيان "سيستمر كاين في تلقي العلاج المكثف".

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري السبت "عندما يترك هاري أرض الملعب فإن هذا يعني شيئا ما لأنه صلب للغاية.

وتابع "لا يبدو الحادث جيدا، لكن نأمل أن يكون كالخشب الإنكليزي ولا يكون هناك أي كسر".