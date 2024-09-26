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الامارات | سيارة مبابي الجديدة.. كهربائية ومن طراز "فلورنتينو بيريز"! (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة مبابي الجديدة.. كهربائية ومن طراز "فلورنتينو بيريز"! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استلم قائد المنتخب الفرنسي ونجم كيليان مبابي سيارته الجديدة الأولى منذ وصوله إلى "سانتياغو برنابيو" وضمن الشراكة التجارية بين مدريد والشركة الألمانية "بي إم دبليو".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سعر سيارة مبابي الجديدة يبلغ 180 ألف دولار، وهي السيارة نفسها التي حصل عليها رئيس النادي فلورنتينو بيريز وسيحصل عليها أيضاً عدد من نجوم الصف الأول بالنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن السيارة كهربائية بالكامل وطولها لا يقل عن 5.4 متر ومزودة بقوة 659 حصان.

 

يذكر أن مبابي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام ألافيس في المواجهة التي انتهت مدريدية 3-2، الثلاثاء الماضي، وأوضح النادي طبيعة الإصابة على مستوى عضلة الفخذ ذات الرأسين على مستوى الساق الأيسر، ومدة غيابه تراوح ثلاثة أسابيع ما يعني أنه سيغيب عن مباراة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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