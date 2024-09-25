الامارات | أول مدرب اكتشف موهبة لامين جمال.. من النظرة الأولى وفي 5 دقائق! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثير من المتابعين لمباريات كرة القدم يحكمون على قدرات اللاعبين ويقيمون أداءهم بعد وصولهم الملاعب العالمية الكبرى "كامب نو"، "سانتياغو برنابيو"، ملعب "الاتحاد"، واستاد "طيران الإمارات" و"اليانز أرينا"، دون أن يدركوا بأن الأصعب هو تقدير الموهبة الكروية في ملاعب التدريب ومن النظرة الأولى!.

هذا ما ظهر جلياً في قصة موهبة برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال الذي يعتبر أصغر لاعب في تاريخ برشلونة بعمر 15 سنة و290 يوماً، عندما شارك كبديل ضد ريال بيتيس، وأصغر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ كأس أمم أوروبا عبر "يورو 2024" وتوج باللقب لاحقاً بعمر 17 سنة، إذ قال المدير الرياضي السابق لبرشلونة جوردي كرويف لموقع قناة "موفيستار" الإسباني: "في المرة الأولى التي ذهب فيها لامين جمال للتدريب مع الفريق الأول لبرشلونة، نظر إلينا المدرب تشافي هيرنانديز بعد 5 دقائق فقط، وقال إنه لاعب استثنائي".

لذلك يعتبر المدرب السابق المقال من منصبه الموسم الماضي تشافي هو المكتشف الحقيقي لموهبة لامين جمال والذي منحه الثقة وقدمه نجماً في عالم كرة القدم.