الامارات | زورق فيكتوري يبدأ مهمة ثلاثية في إيطاليا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ زورق فريق فيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي مهمة (ثلاثية) شاقة وصعبة على مياه البحر الأبيض المتوسط اليوم، من خلال منافسات جائزة باسيليكاتا -إيطاليا الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 التي تشهد مشاركة 10 زوارق على متنها 20 متسابقاً يمثلون الكويت وإيطاليا وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، إضافة إلى سفراء رياضة الإمارات في زوارق فيكتوري 7 وفاز مارين 3 والفجيرة 96.

وينافس زورق فيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي على صدارة الترتيب العام للبطولة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد 77 نقطة خلف المتصدر زورق السويد (سويكات 2) برصيد 96 نقطة، وصاحب المركز الثاني زورق الفجيرة 96 (78 نقطة).

ويبدأ الفريق اليوم أولى المهام الثلاثة، مع استكمال مراحل الجولة الثانية التي أقيمت قبل شهرين في مدينة باليرمو، لكنها لم تستكمل بسبب ظروف فنية، ما اضطر اللجنة المنظمة إلى تأجيل السباق الرئيس الثاني ليقام اليوم قبل الجولة الثالثة في باسيليكاتا، وتسبقه كالمعتاد محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق.

ولن يجد ثنائي فريق فيكتوري سالم وعيسى وقتاً للراحة مع بدء المهمة (الثانية)، حيث ستنطلق مباشرة يوم غد (الخميس) منافسات جائزة باسيليكاتا -إيطاليا الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) من خلال الفترة الصباحية التي ستشهد تصفيات سباق أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس الأول الذي سينطلق في فترة بعد الظهيرة مباشرة.

وستأخذ الفرق المشاركة قسطاً من الراحة - الجمعة - لالتقاط الأنفاس والتجهيز للمرحلة الحاسمة في الجولة الثالثة (المهمة الثالثة) التي تبدأ السبت من خلال سباقين، الأول تصفيات أفضل زمن في الفترة الصباحية، والثاني سباق السرعة (كيلو ران)، فيما سيكون يوم الأحد المقبل موعداً مع الإثارة مع إقامة السباق الرئيس الثاني في الجولة الثالثة.