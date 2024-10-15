شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنفيذ برنامج "مشواري" بمحافظات البحيرة وقنا ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفوله "اليونيسيف"، برنامج "مشواري"، والذي يهدف لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

تضمنت التدريب عدداً من المهارات المهمة، مثل مهارة التقبل والعمل الجماعي والعمل في فريق، والتحفيز واتخاذ القرار، وتعلم كيفية التعلم وغيرها من المهارات الحياتيه.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات النشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى الي تطوير مهارات الأطفال والشباب ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضاً في كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادره علي النهوض بالدولة المصرية.