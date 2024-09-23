الامارات | "عضة سواريز" جديدة في الملاعب.. هذه المرة من الرقبة! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ملاعب كرة القدم عضة جديدة على شاكلة تلك التي اشتهر بها اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز حين قضم أذن الإيطالي جورجيو كيلييني خلال نهائيات كأس العالم 2014.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشجار بين لاعب فريق بلاكبيرن روفرز أوين بيك، ابن شقيق الأسطورة السابق لنادي ليفربول إيان راش، وخصمه لاعب بريستون، المونتينيغري ميلوتين أوسماييتش.

بدأت القصة عندما تشاجر ركل أوين بيك لاعب بريستون نورث إيند دوان هولمز، بعدما أطلق الحكم صافرته لاحتساب خطأ ما أثار غضب أوسماييتش الذي أمسكه من قميصه وعضه خلف رقبته أمام مرأى ومسمع من الجميع.

وكان المشهد الأغرب قرار الحكم بإذار المعتدي أوسماييتش بالبطاقة الصفراء، فيما أشهر البطاقة الحمراء في وجه المعتدى عليه المدافع الشاب أوين بيك بسبب ركله دوان هولمز.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقاً في الواقعة المثيرة للجدل.