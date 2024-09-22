الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - الوحدة 17:30
العروبة - خورفكان 17:30
فياريال - برشلونة 20:30
رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد 23:00
كأس القارات للأندية
العين - أوكلاند سيتي 20:00
دوري أبطال إفريقيا
الجيش الملكي - المريخ 22:00
الهلال - سان بيدرو 23:00
برايتون - نوتينغهام فورست 17:00
مانشستر سيتي - أرسنال 19:30
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