تين هاج يكشف المستوى الفني للاعبي اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الهولندي إيريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن مستويات لاعبي الفريق وكيفية تألقهم خلال الفترة المقبلة.

ويلعب فريق مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، اليوم السبت 21 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة.

تين هاج يتحدث عن تطور ثلاثي الفريق

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطاينة: “ماركوس راشفورد يعرف عندما تكون هناك انتكاسات كيفية العودة إلى القتال، وكيفية تحديد مسيرته وأدائه”.

وتابع: “”لقد سيطر على الأمر وهو الآن في طريقه للعودة، لقد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية والآن عليه أن يواصل التقدم. إنه لاعب من الطراز الرفيع”.

وزاد: “أعتقد أن ماركوس كان يعرف دائمًا، وكل لاعب يعرف مدى أهمية أسلوب الحياة، عندما لا يكون أسلوب حياتك صحيحًا، فلن تتمكن من الأداء، ولن تحصل على المستويات الصحيحة عندما لا تحظى بحياة جيدة ومنضبطة”.

وأضاف: “أنا مقتنع تمامًا بما يمكن أن يقدمه ماونت للفريق، أنا متأكد من أنه بمجرد أن يستمر لفترة أطول فإنه سيتحسن حقًا، ولقد رأينا بالفعل لمحات منه في بداية الموسم، ما يحتاجه هو فترة أطول حيث يمكنه التدرب بشكل كامل مع الفريق”.

وأتم تين هاج تصريحاته قائلا: “تجديد عقد ماينو؟ نحن سعداء للغاية بتطوره، يتعين على الإدارة اتخاذ قرار بشأن ذلك، بالطبع نحن نفعل ذلك بالتعاون، إنه أمر يتعين علينا دائمًا مناقشته عندما يتقدم اللاعب”.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليا في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 12 نقطة.