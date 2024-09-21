موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيىع بورنموث، في الخامسة مساء اليوم، وذلك لحساب الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تلك المواجهة وهو في جعبته 9 نقاط من 4 مباريات خاضها «الريدز» في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 3 انتصارات، وهزيمة واحدة فقط.

بينما يحل فريق بورنموث ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، وهو يمتلك 5 نقاط من 4 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع انتصارًا واحدًا وهزيمة، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-25

من المقرر أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول على التشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3

أليسون بيكر

ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتيه، فان دايك، روبرتسون

ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وبورنموث قناة beIN Sports HD 1.