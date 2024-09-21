الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف فريق ليفربول نظيره بورنموث عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت 1HD المباراة.

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الرابع برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق بورنموث المركز 11 برصيد 5 نقاط.

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