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الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف فريق نظيره بورنموث عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من .

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت 1HD المباراة.

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الرابع برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق بورنموث المركز 11 برصيد 5 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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