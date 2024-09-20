الامارات | إقبال كبير على بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن مواصلة التحضيرات لانطلاق الجولة الثالثة من «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو» المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة»، وذلك في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري بصالة «البيت متوحد» في الشارقة.

وتعتبر الجولة الثالثة من أصل خمس جولات للبطولة التي تقام خلال الموسم الجاري في مناطق مختلفة في الدولة، وتستقطب مشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك فئة الناشئين والشباب والكبار والأساتذة، ما يُعزز روح التنافسية، ويدعم تطور اللعبة في الدولة.

وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان، أمس، إن البطولة تمنح اللاعبين المشاركين الفرصة لاختبار مهاراتهم في منافسات فئة «بدون البدلة»، التي تتطلب أقصى درجات السرعة واللياقة والمهارة الفنية، وتوفر للاعبين والأندية منصة للفوز بالميداليات والجوائز النقدية التي تصل قيمتها إلى مليون ونصف المليون درهم، وصولاً إلى لقب البطولة، والتتويج بالكأس في جولتها النهائية التي ستقام في أبوظبي في ديسمبر من العام الجاري، وذلك وفقاً لنظام تصنيف شامل يقوم على تقييم نتائج الأندية واللاعبين المشاركين في جميع الجولات، ويهدف إلى ضمان التكافؤ، وتعزيز روح التنافسية.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً استثنائياً لوضع خطط لاستيعاب الإقبال الاستثنائي، قررت فيه تمديد أيام المنافسات إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين، وإعادة فتح باب التسجيل، لإتاحة فرصة المشاركة في المنافسات أمام أكبر عدد من اللاعبين.

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد الظاهري: «الإقبال الكبير على المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة (بدون البدلة) في الشارقة، يعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، وتمثل هذه الجولة خطوة مهمة على صعيد استكشاف المواهب وتطويرها، ما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات على المستويات الإقليمية والعالمية».

بدوره، قال مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي دبي، ثاني ماجد بن سليمان: «سعداء بالمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، فهي تمثل منصة رفيعة المستوى للاعبين لاختبار مهاراتهم، وتطوير استراتيجيات جديدة في نزالات فئة (بدون البدلة)، كما تتيح هذه البطولة فرصة قيّمة لجميع الفئات العمرية للمشاركة في منافسات قوية تعزز من قدراتهم، وتُظهر مدى التزامهم برياضة الجوجيتسو. ويتماشى ذلك مع سعينا الدائم لتقديم لاعبين متميزين يحققون أفضل النتائج، ويثبتون قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات».

وتُعد «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو» حدثاً رياضياً بارزاً، يسهم في نشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، وستوفر منصةً فريدة تلعب دوراً محورياً في تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الروابط العائلية والأسرية، وتمنح الجميع على اختلاف أعمارهم فرصة المشاركة والتفاعل في بيئة رياضية مميزة.