"هزيمة برشلونة وفوز أتليتكو".. نتائج مباريات أمس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت منافسات الدوري الإسباني أمس، إقامة مباراة واحدة جمعت بين فريقي ليجانس ضد أتليتك بلباو.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن يفوز على فينورد (4-0).

بنفيكا يفوز على ريد ستار بلجراد (2-1).

موناكو يفوز على برشلونة (2-1).

ستاد بريست يفوز على شتورم جراتس (2-1).

أتليتكو مدريد يفوز على لايبزج (2-1).

أتالانتا يتعادل مع لايبزج (0-0).

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو يفوز على ليجانس (2-0).

الدوري السعودي

الأخدود يتعادل مع القادسية (0-0).

العروبة يفوز على الفتح (1-0).

الخلود يفوز على الوحدة (1-0).

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