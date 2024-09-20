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"هزيمة برشلونة وفوز أتليتكو".. نتائج مباريات أمس الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من المباريات في بطولة .

كما شهدت منافسات أمس، إقامة مباراة واحدة جمعت بين فريقي ليجانس ضد أتليتك بلباو.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن يفوز على فينورد (4-0).

بنفيكا يفوز على ريد ستار بلجراد (2-1).

موناكو يفوز على (2-1).

ستاد بريست يفوز على شتورم جراتس (2-1).

أتليتكو مدريد يفوز على لايبزج (2-1).

أتالانتا يتعادل مع لايبزج (0-0).

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو يفوز على ليجانس (2-0).

الدوري السعودي

الأخدود يتعادل مع القادسية (0-0).

العروبة يفوز على الفتح (1-0).

الخلود يفوز على الوحدة (1-0).

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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