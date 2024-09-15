العراقيون يهددون رونالدو.. ما الذي منعه من السفر إلى بغداد؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تلقى الجمهور العراقي صدمة لم يتوقعها على الإطلاق، فقد كان الملايين في العراق على موعد من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي، حيث يتمتع النجم الأسطوري بشعبية كاسحة في العراق، ولكن تقرر عدم ذهابه إلى العراق في اللحظات الأخيرة.

حيث أعلن نادي النصر السعودي غياب نجمه رونالدو عن رحلة الفريق إلى العراق، وخوض مباراة أمام الشرطة في بغداد الإثنين.

وقال النصر في بيان رسمي: "تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو لوعكة صحية، وهي تحديداً عدوى فيروسية، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر الأحد".

ويعني هذا غياب رونالدو عن الرحلة المرتقبة إلى بغداد، حيث كان من المفترض أن يشارك مع النصر في مباراته أمام الشرطة العراقي، الإثنين، في مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي غياب رونالدو ليمثل حالة إحباط في الشارع العراقي، الذي تأهب بشكل غير مسبوق لاستقبال النجم العالمي.

وانتشرت التعليقات من العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الخبر، وتساءل أحد الناشطين: "وماذا بشأن الآلاف الذين اشتروا التذاكر من أجله؟".

وجاء التهديد لرونالدو من الشارع والجمهور العراقي بأنه سوف يخسر شعبيته الكبيرة في حال لم يسافر إلى بغداد حيث ينتظره الجميع في زيارته الأولى للعراق، حيث أكتب مشجع عراقي:"ستخسر شعبيتك في العراق وتصدم الجمهور العراقي بعدم القدوم لبغداد".

ماذا فعل العراقيون لاستقبال رونالدو؟

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت جاهزيتها أمنياً ومعرفتها بوجود آلاف الجماهير الذي يترقبون وصول رونالدو، و تعيين 600 متطوع، للعمل على تنظيف وتجهيز استاد المدينة قبل المباراة، كما وعد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال بتقديم "هدية خاصة" لرونالدو عند وصوله الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن دائرة شؤون الإقامة أصدرت تأشيرة الدخول لرونالدو، وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر لها، أنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا صديقة رونالدو، بغرض مرافقته إلى بغداد هي الأخرى.

وسبق أن قال نادي الشرطة إن رونالدو سيكون متواجدا في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة، و جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفره"، وفقا للوكالة، كما تم نقل مكان المباراة من كربلاء إلى بغداد، بعد طلب النادي السعودي لأسباب أمنية، وهو ما وافق عليه الاتحاد العراقي، وفقا لمصادر إعلامية سعودية.

وظهر درجال وهو يطالب مسؤولي الملعب بتوفير نصف مليون زجاجة مياه حول الملعب، وتوفير عربات طعام موزعة خارج الملعب.

يذكر أنها كانت المرة الأولى التي سيزور فيها رونالدو العراق، لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة لأسباب صحية وفقاً لما أعلنه نادي النصر، الأمر الذي تسبب في شعور عشاقه في العراق بالصدمة.