ديربي شمال لندن والأهلي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يشهد اليوم الأحد 15 سبتمبر، الكثير من المباريات القوية في البطولات المحلية والقارية حول العالم.
ويلاقي الأهلي نظيره جورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه أرسنال منافسة توتنهام في ديربي شمال لندن.
جدول مباريات اليوم الأحد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي ضد جورماهيا - 3 عصرا - abu dhabi sports
الرجاء ضد سامارتكس - 6 مساء - المغربية الرياضية
الترجي ضد ديكيداها - 7 مساء - التونسية الرياضية
الهلال ضد سان بيدرو - 7 مساء - لم تعلن
الدوري الإنجليزي
أرسنال ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1
نيوكاسل ضد ولفرهامبتون - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1
الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS 2
برشلونة ضد جيرونا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
أتلتيك بلباو ضد لاس بالماس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2
أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS 3
الدوري الإيطالي
روما ضد جنوى - 1.30 ظهرا - ssc
أتالانتا ضد فيورنتينا - 4 عصرا - ssc
تورينو ضد ليتشي - 4 عصرا - ssc
نابولي ضد كالياري - 7 مساء - ssc
إنتر ميلان ضد مونزا - 9.45 مساء - ssc
الدوري السعودي
الشباب ضد القادسية - 6.20 مساء - ssc
الخلود ضد العروبة - 6.50 مساء - ssc
الاتحاد ضد الوحدة - 9 مساء - ssc
الدوري الفرنسي
ستاد رين ضد مونبلييه - 4 عصرا - beIN SPORTS 4
نانت ضد ستاد ريمس - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
ستراسبورج ضد أنجيه - 6 مساء - beIN SPORTS 6
ليون ضد لانس - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4
كأس الكونفدرالية الأفريقية
الصفاقسي ضد روكينزو - 6 مساء - الجزائرية الرياضية
أسيك ميموزا ضد كارا - 7 مساء - قنوات أجنبية
الأهلي طرابلس ضد سيمبا - 8 مساء - القناة الليبية
المصري ضد الهلال - 8 مساء - ontime sports 1
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