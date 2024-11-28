شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانى يخضع لجراحة ورم 8 ساعات عازفا على الجيتار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

خضع عازف جيتار بريطانى إلى جراحة في المخ لإزالة ورم "بحجم كرة الجولف" من دماغه، وهو يعزف على الجيتار أثناء إجراء الأطباء الجراحة في لحظات مذهلة.

ووفقا لتقرير جريدة The Sun البريطانية، تحدث المريض الذى يبلغ من العمر 64 عاما، عن تجربته "المذهلة" في عزف اللحن بينما كان الأطباء يقومون بإجراء العملية الجراحية في مخه، وعزف على أوتار جيتاره الصوتى للحفاظ على حركة يده وأصابعه أثناء الجراحة التى استمرت 8 ساعات.

وقال المريض أعطانى الأطباء خيار البقاء مستيقظًا أو نائمًا أثناء إجراء العملية، وسألنى الطبيب عن كيفية استخدامى للحركات الحركية فى الجانب الأيسر، فقلت له إننى أعزف على الجيتار.

ولكى لا أفقد القدرة على الحركة فى يدى وأصابعى، طلب الأطباء منى إحضار جيتارى واستيقظت فى منتصف العملية الجراحية وعزفت ألحانًا مختلفة، موضحا أنه تم تشخيص إصابته بورم دبقى - وهو نوع سريع النمو من أورام المخ - فى أكتوبر 2023.

خضع المريض بعد ذلك للعلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى مع إجراء الفحوصات الدورية 4 مرات فى العام، وعلى الرغم من حالته الصحية، عاد المريض مؤخرًا إلى التدريبات مع فرقته الغنائية، وكان يغنى من حين لآخر، وقال: بالرغم من أن عقلى يستغرق بعض الوقت لمعالجة المحادثات، لكن عندما أغني أستطيع أداء الكلمات بشكل جيد.

ووفقا للأطباء فإنه يتم علاج أورام الدماغ بالجراحة إذا كان المريض في حالة صحية جيدة، على أمل إزالة أكبر قدر ممكن من الورم، ثم يتبع ذلك عادة دورة من العلاج الكيميائي، أو العلاج الإشعاعي، أو كليهما.

ويبلغ متوسط فترة البقاء على قيد الحياة ما بين 12 إلى 18 شهراً، لكن كل حالة تختلف عن الأخرى، وبعض المرضى يعيشون لأكثر من خمس سنوات أو أكثر.



المريض أثناء الجراحة



المريض 2