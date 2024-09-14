الامارات | نتيجة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفيدرالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الزماك في انطلاقته بكأس الكونفيدرالية، بعدما حقق فوزًا هامًا على نظيره الشرطة الكيني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية، وأقيمت على أرضية استاد نيايو، بالعاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على الفريق الكيني، في المباراة التي وجاء الهدف الوحيد عن طريق عبد الله السعيد، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيزو.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين، في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان الشرطة الكيني، قد تأهل إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي بهدف دون رد في مجموع المباراتين بدور الـ64.

بينما أعفى الزمالك من المشاركة في دور الـ64 من البطولة بسبب حصوله على اللقب في النسخة الماضية.