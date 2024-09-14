الامارات | الأسطورة هالاند لا يتوقف.. يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي ويقود سيتي للصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول مانشستر سيتي حامل اللقب تخلفه أمام ضيفه برنتفورد إلى فوز 2-1، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على "استاد الاتحاد"، ليحافظ سيتي على سجله المثالي هذا الموسم وتجنب هزيمة أولى في الدوري على ملعبه في آخر 22 مباراة وتحديدا منذ السقوط أمام برنتفورد بالذات 1-2 في 12 نوفمبر 2022، وذلك بفضل هالاند الذي خاض اللقاء رغم وضعه النفسي بسبب وفاة صديق مقرب جدا من العائلة.

وبفضل هدفي النروجي، بقي فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الوحيد بالعلامة الكاملة، وذلك نتيجة سقوط ليفربول. ولم تكن البداية سهلة على سيتي، إذ وجد نفسه متخلفا بعد 22 ثانية فقط عندما لعب الإيرلندي نايثن كولينز كرة عرضية حولها الألماني فيتالي يانيلت برأسه، فأخطأ جون ستونز في اعتراضها وحرم في الوقت ذاته زميله الحارس البرازيلي إيدرسون من الوصول إليها لتجد الكونغولي يوان ويسا الذي حولها برأسه في الشباك.

لكن هالاند كان على الموعد وأدرك التعادل لسيتي بهدفه الثامن في أربع مباريات، وذلك حين وصلته الكرة داخل المنطقة عن طريق الخطأ بعدما حاول الدنماركي كريستيان نورغارد أن يفتكها من البلجيكي كيفن دي بروين، فسددها في الشباك بمساعدة المدافع الجامايكي إيثان بينوك الذي تحولت منه الكرة إلى شباك فريقه (20)، رافعا رصيده الإجمالي إلى 98 هدفا بألوان الـ"سيتيزينس".

ومن كرة وصلته مباشرة من إيدرسون، عزّز هالاند سجله التهديفي الرائع بهدف ثان في اللقاء وضع به سيتي في المقدمة بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب ليستقبل تمريرة الحارس البرازيلي عند مشارف منطقة الجزاء، فتقدم بالكرة قبل أن يسددها من فوق الحارس الهولندي مارك فليكين (32).

وحسبما ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية، فإن هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف في أول 4 مباريات في موسم واحد من البطولة.

كان هالاند قد سجل هدفًا أمام تشيلسي في الجولة الأولى، ثم هاتريك ضد إيبسويتش تاون في الثانية، وكرر الأمر نفسه أمام وست هام في الثالثة، قبل هدفيه اليوم في الرابعة.