الامارات | قمة مرتقبة في الدوري الإنجليزي بين أرسنال وتوتنهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه المدرب الإسباني مايكل أرتيتا أزمة قبل القمة المرتقبة أمام توتنهام، وذلك في التعامل مع الغيابات في فريق أرسنال حين يخوض "المدفعجية" اختبارا صعبا الأحد على أرض الجار اللدود توتنهام في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبعدما خسر معركة اللقب في المتر الأخير لصالح مانشستر سيتي، أراد أرسنال أن يظهر منذ بداية الموسم الجديد جديته في المنافسة على لقبه الأول منذ 2004، لكنه تلعثم منذ المرحلة الثالثة التي سبقت نافذة المباريات الدولية، بتعادله على أرضه أمام برايتون 1-1 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد ديكلان رايس.

ويدخل أرسنال المرحلة الرابعة وهو متخلف بفارق نقطتين عن كل من سيتي وليفربول اللذين حققا العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.

ويخوض فريق أرتيتا مواجهة الديربي على أرض توتنهام من دون رايس نتيجة الإيقاف، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نجمه النروجي مارتن أوديغارد بسبب إصابة في الكاحل تعرّض لها مع منتخب بلاده الثلاثاء في مواجهة النمسا.

وأعلن طبيب المنتخب غياب اللاعب "ثلاثة أسابيع على الأقل" بسبب هذا النوع من الإصابات، ما يعني إمكانية حرمان أرسنال من خدماته في مواجهتي توتنهام ومانشستر سيتي محليا، وفي مواجهتي أتالانتا الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

لكن المدرب الإسباني لم يستبعد الجمعة خلال مؤتمر صحافي، تواجد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع الفريق الأحد، مؤكدا "نحتاج إلى فحوصات إضافية لمعرفة مدة عدم تواجده".

وأضاف "سنرى مدى الإصابة والسرعة التي بإمكاننا أن نجعله يعود فيها. يريد مارتن أن يكون هنا كل يوم، لكن علينا أن ننتظر ونرى".

كما يغيب الوافد الجديد الإسباني مايكل ميرينو عن خط وسط "المدفعجية" بسبب إصابة في الكتف.

لكن هناك أخبارا جيدة بالنسبة لأرسنال الذي تلقى دفعة معنوية كبيرة الخميس بعد قرار أرتيتا تمديد عقده لأجل طويل.

"أريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن" -وقال أرسنال في بيان "نحن سعداء للإعلان بأن مايكل أرتيتا وقع عقدا طويل الأمد مع النادي".

وأضاف "بدأ الموسم الماضي مع احراز أرتيتا لدرع المجتمع للمرة الثانية، كما حل الفريق في المرتبة الثانية في الدوري المحلي للمرة الثانية تواليا".

أما أرتيتا، فقال "أشعر بفخر كبير، متشوق وأتطلع قدما لما ينتظرنا. أنا فخور أيضا بالعلاقة الطيبة التي تربطني بالجميع في هذا النادي"، مضيفا "أنا سعيد بالدعم الذي اتلقاه وأريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن".

وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على "المدفعجية" عام 2019 وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في يونيو المقبل.

ومن المؤكد أن أرتيتا لا يريد تعكير الأجواء الإيجابية بتعثر أمام توتنهام، لاسيما أن بانتظار فريقه مواجهة صعبة أخرى الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة ضد أتالانتا الإيطالي بطل "يوروبا ليغ".

ولن يكون توتنهام الذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ثلاث حتى الآن، وأتالانتا الاختبارين الشاقين الوحيدين لرجال أرتيتا في الأيام القليلة المقبلة، إذ عليه أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي البطل في المرحلة الخامسة الأحد المقبل.