ياسر رشاد - القاهرة - اعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي الاهلى قائمة فريقه، استعدادا للسفر إلى كينيا؛ استعدادًا ‏لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري الابطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يوسف أيمن- محمد هاني – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات – أكرم توفيق – أحمد نبيل "كوكا" – كريم وليد "نيدفيد" – طاهر محمد طاهر – رضا سليم – بيرسي تاو

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – وسام أبو علي.

وأعلنت قناة مفتوحة نقل مباراتي الأهلي ضد جورماهيا والزمالك أمام الشرطة الكيني دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدالية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الثالثة عصرًا.

كما سيلاقي فريق الأهلي نظيره جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم الأحد القادم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال والكونفدرالية

وأعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر صفحتها الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك ضد جور ماهيا والشرطة عبر شاشاتها.

وسيتم نقل لقائي الأحمر والأبيض حصريا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.



وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، فيما حصد الزمالك بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.