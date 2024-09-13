الامارات | الاتحاد الدولي للفروسية يكرّم قرية الإمارات العالمية للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الاتحاد الدولي للفروسية الطاقم التقني والفني لقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، تقديراً للمشاركة الناجحة في كأس العالم للقدرة بفرنسا، الأسبوع الماضي، بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة، وذلك باستخدام نظام التوقيت العالمي للقرية في السباقات.

وقام جاسبر دوفور رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي للفروسية بتكريم فريق القرية، بقيادة الحكم الدولي محمد الحضرمي، مدير الفعاليات، والمهندس براء بنيان.

وشهدت فعاليات سباق كأس العالم للقدرة في فرنسا، استخدام التوقيت الخاص بالقرية، وآلياته المتبعة التي شكلت إضافة نوعية لإدارة السباق وتنظيمه.

وأكد مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، مسلم العامري، أن تكريم الاتحاد الدولي للفروسية للقرية يؤكد المكانة الكبيرة والمرموقة لدولة الإمارات، ودورها في تحقيق التطور المستدام على صعيد رياضة الفروسية. وأوضح أن الاعتماد الدولي لنظام التوقيت المبتكر من القرية في السباقات والبطولات العالمية للفروسية، يتوج الدعم والاهتمام والرعاية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ويرسخ الرؤى الاستراتيجية في مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع ريادة دولة الإمارات العالمية في رياضة الفروسية.