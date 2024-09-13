الامارات | منتخب الرجال يفوز على جزر كايمان في مستهل أولمبياد الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المنتخب الوطني للرجال مشواره في منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج الـ45 الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، بالفوز على منتخب جزر كايمان 3-1، في افتتاح البطولة التي تستمر حتى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 190 دولة. وترعى «طيران الإمارات» المنتخب خلال مشاركته في الحدث العالمي.

ونجح عمار السدراني في تحقيق الفوز على منافسه كوداواشي جيناكي، كما فاز أحمد فريد على كريستوفر يونغ، وإبراهيم سلطان على شون تراسي، بينما خسر عمران الحوسني على الطاولة الأولى.

وعلى مستوى منافسات السيدات خسر المنتخب الإماراتي أمام جورجيا بنتيجة 0-4، بعدما خسرت روضة السركال أمام ليلى جفاك شفيلي، ووافية المعمري أمام نينو باتياشفيلي، ومريم عيسى أمام بيلا خوتان اشفيلي، فيما خسرت عنود عيسى أصغر لاعبة في الأولمبياد (13 عاماً) أمام ميليا سالوم. وكان اتحاد الشطرنج قد دفع بمجموعة من الشباب والشابات ضمن تشكيلة منتخبي الرجال والسيدات، من أجل اكتسابهم خبرة الاحتكاك، وتجهيز جيل جديد استعداداً لأولمبياد الإمارات 2028.

ويحضر الحدث العالمي رئيس الاتحاد، تريم مطر تريم، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستقام على هامش الأولمبياد، إلى جانب حضور عدد من الكوادر الإدارية الإماراتية.