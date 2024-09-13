شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك بالقاهرة غداً بمشاركة 9 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر غدا الجمعة علي الصالة رقم 2 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة .

وأقيم اليوم الخميس الاجتماع الفني للبطولة، على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم 13 بحفل افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات.

وخاضت الدول المشاركة فى البطولة تدريبات اليوم الخميس قبل انطلاق المنافسات

ويشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات المتنوعة سيقدمها براعم الجمباز فى تقليد يحرص عليه اتحاد الجمباز فى مختلف البطولات الدولية والقارية بالإضافة إلي حضور جماهيري داخل الصالة المغطاة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.

من جانبه؛ أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوما بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرًا.‏

وأضاف أمين أن المنتخبات الوطنية للجمباز أنهيت مشاركتها في سلسلة البطولات الأفريقية في ثلاثة أفرع وهي الإيقاعي والفني والترامبولين، والتي أقيمت مؤخرا في رواندا والمغرب وتونس على الترتيب.

وحقق المنتخب الوطني للجمباز نتائج مميزة سيطر من خلالها على منصات التتويج في البطولات الثلاثة.

وأشار "أمين"، إلى أن هذه النتائج تؤكد تفوق الجمباز المصري وتميزه على مستوى قارة أفريقيا من خلال حصد السيطرة على منصات التتويج في جميع البطولات القارية.

وأوضح، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الأفريقية، وأن أفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، وأن منتخب مصر واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية.

وثمنَ إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ علي جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها والدعم الكامل لتنظيم البطولات الدولية والقارية.