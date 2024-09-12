الإصابات صداع في رأس أنشيلوتي قبل مواجهة سوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت بعض التقارير الصحفية، بأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد سيكون مُجبر على خط وسط الفريق خلال مواجهة ريال سوسيداد.

ويعاني نادي ريال مدريد من عديد الإصابات خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إصابة أكثر من لاعب في فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

ويستعد فريق ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي لمواجهة ريال سوسيداد، يوم السبت 14 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ثلاثي خط وسط ريال مدريد ضد سوسيداد

وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد يعاني من غيابات في خط الوسط خلال تلك المباراة مثل أوريلين تشواميني وجود بيلينجهام وداني سيبايوس وكامافينجا.

وتابعت التقارير، أن كارلو أنشيلوتي سيدفع بالثلاثي فيدي فالفيردي ولوكا مودريتش وأردا جولر في خط وسط ريال مدريد ضد ريال سوسيداد.

ومن المقرر أن يلعب فيدي فالفيردي في مركز المحور الدفاعي ضد ريال سوسيداد، وأن يكون الثنائي لوكا مودريتش وأردا جولر أمامه.

مركز ريال مدريد في الدوري الإسباني

يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري الإسباني في وصافة الليجا برصيد 8 نقاط، جمعهم من 4 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من الليجا.