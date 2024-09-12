الامارات | مهرة «غودولفين» غير المهزومة تطلب لقب «ماي هيل ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلع المهرة غير المهزومة «ديزرت فلاور» بعمر السنتين والمملوكة لفريق «غودولفين» العالمي، إلى الظفر بلقب سباق «ماي هيل ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية (جروب 2) لمسافة 1600 متر عشبي، الذي يجري اليوم على مضمار دونكاستر البريطاني العريق.

المهرة المنتسبة للفحل «نايت أوف ثاندر» ويدربها شارلي آبلبي، أظهرت تألقاً على مضمار «جولاي نيوماركت»، حيث فازت بسهولة في سباق يوليو الماضي، قبل أن تحقق فوزاً كاسحاً بفارق ستة أطوال ونصف الطول مطلع أغسطس الماضي.

وتواجه «ديزرت فلاور» في سباق «ماي هيل ستيكس» تسعاً من خيرة مهرات عمر السنتين في موسم السباقات البريطاني، تبرز منها صاحبة الخبرة الأكبر المهرة «فلايت» بإشراف المدرب أولي سانغستر، القادمة من انتصار مستحق نهاية أغسطس الماضي بفارق أربعة أطوال عن أقرب منافساتها.

كما يدفع المدرب الإيرلندي الخبير أدين أوبراين بالمهرتين «إكستاتيك» و«جانوري» القادمتين من انتصار في مشاركتهما الأخيرة في أغسطس الماضي بهدف المنافسة على اللقب.

وعلق مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي على استعدادات المهرة «ديزرت فلاور» بقوله في تصريحات صحافية: «فازت (ديزرت فلاور) في مشاركتيها الوحيدتين بأسلوب جيد، ونحن نشعر بأنها تسير في الطريق الصحيح، ونأمل أن تحقق لها زيادة المسافة مزيداً من التحسن، وهو أمر مطلوب في هذا المستوى».

وأضاف: «مضت تحضيراتها الأخيرة بشكل طيب، ونتطلع لرؤية كيف ستؤدي على هذا المستوى، شأنها شأن معظم المهرات المنافسات على لقب السباق».