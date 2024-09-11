شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يطلب السعة الكاملة لحضور الجماهير فى السوبر جلوب والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم للأندية عن عقد الاجتماع الأمنى لتحديد حضور الجماهير فى البطولة المقرر انطلاقها 27 سبتمبر الجارى بمشاركة الأهلى و الزمالك أخر الإسبوع المقبل .

وقال صلاح فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن الاجتماع الأمنى سيشهد المطالبة بالحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة للصالة .

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كلًا من: “برشلونة، وجامعة سيدني“.

بينما وقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كلًا من: “توباتي البرازيلي، وفيزبريم المجري“.

وتضم المجموعة الثالثة كلًا من: الخليج السعودي - ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

وتحتضن مصر بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» لمدة 3 أعوام متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية العالمية، والتي يشارك فيها أبطال كافة القارات.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث.

وكان قد التقى أمس الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة للبحث عن آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة.